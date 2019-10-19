Путина не остановит: озвучено уязвимое место Украины в войне с РФ

Украина планирует построить четыре новых корвета стоимостью каждого около 250 миллионов долларов, однако в случае нападения России они будут бесполезными.

Такое мнение "Апострофу" высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, назвав такое решение "линейной логикой".

"Суммарно они будут стоить около миллиарда долларов. Это заоблачная сумма. И тогда я начинаю думать, а какие усилия приложит Россия для того, чтобы в случае начала морского конфликта потопить такой корвет?

Если мы говорим о том, что количество крылатых ракет, которые может выпустить Россия в первом же залпе, вдвое превышает количество каналов сопровождения наших систем ПВО, то мы приходим к пониманию, что прикрыть наш корвет мы не сможем... Другими словами, этот проект имеет стоимость, но не имеет ценности", – сказал он.

Эксперт уверен, что ставку нужно делать не на корветы, а на ракетные средства, которые могут нанести значительный ущерб российским военным базам. В частности, считает Згурец, деньги нужно вкладывать в ракетный комплекс "Нептун".

"Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы", – добавил он.

При этом эксперт признал, что своим потенциалом Украина не сможет сдержать Россию.

"Но война – это последний аргумент, когда в Кремле поймут, что у них ничего не получается...

Поэтому угроза высадки российского десанта на украинском побережье Черного моря более гипотетична, чем, например, ухудшение отношения к Украине со стороны европейских стран, угроза снятия санкций с России и другие вызовы, которые формируются на политическом фоне", – подытожил специалист.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина осталась без Черноморского флота, поэтому задачей власти является усиление и восстановление кораблей на новых принципах для обеспечения безопасности региона.

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