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Война на Донбассе закончится: в Украине назвали три шага

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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назвали три аспекта реинтеграции Донбасса, которые должны осуществляться по примеру хорватской Восточной Славонии.

Как заявил руководитель министерства Вадим Черныш на пресс-конференции, речь идет об исключительно политико-дипломатическом и мирном пути.

"Но я подчеркиваю, сейчас много спекуляций со словом мир. Политические и дипломатические механизмы должны сработать так, в том числе через формат миссии, через процедуры, чтобы процесс не дал сбоя по возвращению территорий под контроль украинского правительства", — сказал он.

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Вадим Черныш

Вадим Черныш

mtot.gov.ua

"Как это должно происходить? Если коротко, мы предложили те же три компонента. Но последовательность действия или параллельность некоторых процессов должно происходить по примеру Восточной Славонии (в 1990-х на территории Хорватии было расформировано образование сербов и введена временная администрация ООН. — Ред.)" — продолжил министр, уточнив, что речь идет о гражданской, военной и полицейской сферах.

По его словам, гражданский контроль так же необходим, как и военный. Поэтому, как только милитаристский компонент обеспечит безопасность, параллельно должно произойти "вхождение гражданского компонента так называемой миротворческой миссии по обеспечению мира".

"И третий компонент — полицейский — должен происходить от линии до границы", — добавил Черныш.

"Никаких там квази органов, суррогатных, которые там были образованы в связи с незаконными выборами, не должны существовать в принципе как только там появятся управленцы с мандатом ООН", — подчеркнул он.

Война на Донбассе закончится: в Украине назвали три шага

Как писал OBOZREVATEL, в январе Россия перестала отправлять "гумконвои" на Донбасс. Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал, в чем причина такого решения Кремля.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Вадим Черныш
Место
Украина
Теги
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лицвидео
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Угу. Он забыл уточнить, КТО туда, на Донбасс, пустит "управленцев ООН"?
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