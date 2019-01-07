Война на Донбассе: украинцам дали оптимистичный прогноз на 2019 год

В год президентских и парламентских выборов в Украине Кремль воздержится от терактов и военных обострений на Донбассе, чтобы не накалять антироссийские настроения украинских избирателей еще больше.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя старт президентской избирательной кампании.

По мнению эксперта, в новом году РФ вряд ли решится на теракты в Украине.

"Общество мобилизуется после террористического акта, особенно если теракт кровавый. Нужны ли такие теракты России на территории Украины? Ясно, что не нужны, потому что даже если Россия не приложит к этому руку, у нас сразу будет понимание, что это сделала РФ. Такие теракты скорее всего не будут осуществляться на протяжении 2019 года, потому что весь 2019 год будут выборы", – считает он.

Также Петренко не ожидает больших обострений на линии разграничения на Донбассе.

"Мы должны понимать – любое применение оружия на линии соприкосновения, переход линии соприкосновения или активация боевых действий в этот период приведет к усилению патриотических чувств украинцев и, соответственно, к голосованию за тех, против кого выступают россияне… Кремль это прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что этого не будет происходить в данный период", – пояснил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Второй тур, в случае необходимости, пройдет 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.

Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны состояться 27 октября 2019 года.

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