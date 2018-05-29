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Война на Донбассе: стало известно, сколько россиян получили приговор

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Украинские суды привлекли к уголовной ответственности в общей сложности 32 гражданина Российской Федерации, воевавших на Донбассе против Украины.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает "Укринформ".

"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами, привлечено непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", – сказал он.

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Матиос также подчеркнул, что военными прокурорами сообщено о подозрении ряду военных руководителей РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко рассказал, как вернуть Донбасс за считанные недели.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
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