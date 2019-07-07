Воевал под Дебальцево: в сети показали фото ликвидированного террориста "ДНР"

Бойцы Операции Объединенных сил ликвидировали на Донбассе террориста "ДНР" Валерия Гнездилова (позывной "Рэкит").

Как сообщил в своем Twitter блогер Necro Mancer, Гнездилов – уроженец Горловки Донецкой области, 1997 года рождения. Был ликвидирован 5 июля 2019 года, обстоятельства смерти "требуют уточнения".

По данным центра "Миротворец", Гнездилов входил в личный состав военной комендатуры оккупированной Горловки, принимал участие в боевых действиях на Углегорско-Дебальцевском направлении зимой 2015 года.

@666_mancer

@666_mancer

@666_mancer

@666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист "Москва".

Уроженец Макеевки "Москва" участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, Донецкий аэропорт и Пески.

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