Воевал под Дебальцево: в сети показали фото ликвидированного террориста "ДНР"

Бойцы Операции Объединенных сил ликвидировали на Донбассе террориста "ДНР" Валерия Гнездилова (позывной "Рэкит").
Как сообщил в своем Twitter блогер Necro Mancer, Гнездилов – уроженец Горловки Донецкой области, 1997 года рождения. Был ликвидирован 5 июля 2019 года, обстоятельства смерти "требуют уточнения".
Гнездилов Валерий Алексеевич "Рэкит"? (Горловка, 30/07/97) стал #груз200 ~05/07/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) https://t.co/g6zYBObeZa #1ак #роа pic.twitter.com/RMWyKOBSyy— Necro Mancer (@666_mancer) 6 липня 2019 р.
По данным центра "Миротворец", Гнездилов входил в личный состав военной комендатуры оккупированной Горловки, принимал участие в боевых действиях на Углегорско-Дебальцевском направлении зимой 2015 года.
@666_mancer
@666_mancer
@666_mancer
@666_mancer
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист "Москва".
Уроженец Макеевки "Москва" участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, Донецкий аэропорт и Пески.
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