Крым оставался без воды из-за российских "понаехавших": печальная статистика

В аннексированном Россией Симферополе наблюдаются серьезные проблемы с питьевой водой. Городские водохранилища пересыхают.

Об этом сообщило издание "Апостроф". По их информации местные жители считают главной причиной увеличение населения города за счет переехавших в него россиян.

До аннексии Симферополь потреблял в пределах 90-100 тысяч кубометров воды за сутки. В настоящее время местная оккупационная администрация называет цифры в районе 150 тысяч кубометров в сутки. Если в ближайшие пару месяцев на полуострове не будет никаких осадков, то при таком уровне потребления водохранилища, питающих Симферополь, начнут исчерпываться. По информации российских чиновников, из четырех водохранилищ, питающих столицу автономной республики Крым, Аянское водохранилище наполнено на четверть, Симферопольское и Партизанское водохранилища – на треть.

"Отчетливо стало много понаехавших россиян. По всему Симферополю идет строительство новых жилых массивов для, как мы их называем, "колонистов". При этом коммуникации старые. Нагрузка на них постоянно возрастает. Городская власть вместо того, чтобы навести порядок с массовыми застройками и бизнесом, который тратит много воды, довела ситуацию до ручки", - рассказала одна из местных жительниц Симферополя.

Она также добавила, что оккупанты собираются использовать для водоснабжения старые артезианские скважины. Тем временем Москва продолжает целенаправленно завозить в Крым переселенцев из соседней России для целью изменения социально-демографической обстановки, что кроме всего прочего является нарушением международного права.

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