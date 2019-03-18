Во Львовской области застрелили пограничника: первые детали

Во Львовской области в подразделении Мостиского отряда из огнестрельного оружия ранили сотрудника Госпогранслужбы. Он погиб во время транспортировки в больницу.

По предварительным данным, пулю выпустили из оружия другого военного, который был в наряде, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"На место вызвали скорую помощь. Врачи транспортировали раненого, но, к сожалению, он умер. Военнослужащий, из оружия которого был совершен выстрел, задержан", ‒ сообщили правоохранители.

Иллюстрация dpsu.gov.ua

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранителями.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Черновицкой области около 20 контрабандистов напали на двух пограничников. Они пытались перевезти нелегальные сигареты.

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