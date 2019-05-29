Во Львове толпа протестующих, которые митингуют за отставку мэра Андрея Садового, выломала двери в ратушу и ворвалась в здание.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. На переговоры к активистам вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко.

После этого в горсовете вспыхнула драка. При этом в пресс-службе заявляют, что горсовет штурмовали те же люди, которые во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Во Львове толпа протестующих выломала дверь и ворвалась в горсовет

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовском городском совете на заседании исполкома 24 мая облили краской заместителя городского главы Андрея Садового, Геннадия Васькива.

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