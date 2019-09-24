Избили до инсульта: во Львове скончался курсант после драки в ночном клубе

Спустя месяц борьбы за жизнь 22 сентября во Львовском военном госпитале скончался 20-летний курсант Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Юрий Пьянило. В ночь с 11 на 12 августа его жестоко избили в ночном клубе "Вилма".

Как сообщает "Голос Сокальщины", парень был родом из Червонограда и отдыхал в развлекательном заведении во время отпуска. Там и произошел роковой конфликт, который попал на камеры видеонаблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате избиения парень получил тяжелые травмы, и 13 августа ему провели трепанацию черепа. После нападения у него произошло кровоизлияние, были поврежденные сосуды головного мозга. Но, несмотря на все старания врачей, курсант скончался.

Юрий Пьянило "Голос Сокальщины"

Погибший Юрий Пьянило Zaxid.net

По процессуальному руководству Червоноградской местной прокуратуры сообщено о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Согласно сообщениям из соцсетей, клуб продолжает работать. Злоумышленник, который жестоко избил парня, что и привело к его смерти, пробовал сбежать за границу, но полиция его задержала. Также сообщается, что подозреваемого отпустил суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, студенты Львовского профессионального училища технологий и сервиса жестоко избили младшекурсников. Инцидент произошел в общежитии между студентами третьего и второго курса. Происходящее снимали на два телефона.

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