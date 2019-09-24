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24 сентября • обновлено в 11:14
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Избили до инсульта: во Львове скончался курсант после драки в ночном клубе

1.8т Читать материал на украинском

Спустя месяц борьбы за жизнь 22 сентября во Львовском военном госпитале скончался 20-летний курсант Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Юрий Пьянило. В ночь с 11 на 12 августа его жестоко избили в ночном клубе "Вилма".

Как сообщает "Голос Сокальщины", парень был родом из Червонограда и отдыхал в развлекательном заведении во время отпуска. Там и произошел роковой конфликт, который попал на камеры видеонаблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате избиения парень получил тяжелые травмы, и 13 августа ему провели трепанацию черепа. После нападения у него произошло кровоизлияние, были поврежденные сосуды головного мозга. Но, несмотря на все старания врачей, курсант скончался.

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Юрий Пьянило

Юрий Пьянило

"Голос Сокальщины"

Погибший Юрий Пьянило

Погибший Юрий Пьянило

Zaxid.net

По процессуальному руководству Червоноградской местной прокуратуры сообщено о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Согласно сообщениям из соцсетей, клуб продолжает работать. Злоумышленник, который жестоко избил парня, что и привело к его смерти, пробовал сбежать за границу, но полиция его задержала. Также сообщается, что подозреваемого отпустил суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, студенты Львовского профессионального училища технологий и сервиса жестоко избили младшекурсников. Инцидент произошел в общежитии между студентами третьего и второго курса. Происходящее снимали на два телефона.

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Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Львов
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