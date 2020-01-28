Во Львове электроопора "раздавила" легковушку и троллейбус с людьми: фото и видео с места ЧП

Во вторник, 28 января, во Львове на проезжей части две электроопоры упали на Mitsubishi и троллейбус с пассажирами, которые проезжали мимо.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Научной и Стрыйской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП никто не пострадал. От удара легковушку смяло.

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

По предварительной информации, троллейбус потащил за собой провод электросети, поэтому опоры не выдержали и упали.

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

ДТП во Львове Facebook Igor Zinkevych

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Голосеевском районе Киева утром 23 января столкнулись сразу пять авто – "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате пострадал один из водителей.

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