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Влетела в дом: в Житомире ''скорая'' попала в жуткое ДТП. Фото и видео с места аварии

30.6тЧитать материал на украинском

В Житомире произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Домбровского. Там авто скорой помощи столкнулось с Hyundai Santa Fe, после чего оба автомобиля въехали в дом.

Как рассказал представитель патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк, в результате происшествия травмы получили шесть человек, пишет "Журнал Житомира".Позже правоохранители уточнили, что травмы получили семеро. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 10:27 (8 декабря — Ред.). Продолжается выяснение всех обстоятельств", — сказали в полиции.

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Влетела в дом: в Житомире ''скорая'' попала в жуткое ДТП

Известно, что наиболее тяжелые травмы получил водитель Hyundai. Вместе с ним в авто находилась его семья и малолетний ребенок, передает ТСН.

Накануне столкновения машина медиков двигалась со включенными проблесковыми маячками, однако, по предварительным данным, внедорожник не уступил ей дорогу.

После удара оба авто вылетели с трассы и врезались в жилой дом. "Автомобиль медиков зацепился за забор и повис на металлической его части вверх колесами. Внедорожник остановила только стена летней кухни", — сказано в сюжете.

Влетела в дом: в Житомире ''скорая'' попала в жуткое ДТП
Влетела в дом: в Житомире ''скорая'' попала в жуткое ДТП
Влетела в дом: в Житомире ''скорая'' попала в жуткое ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом 1 декабря поезд снес фуру на полном ходу. Водитель хотел проскочить, но застрял.

Место
УкраинаЖитомир
Тег
ДТП
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минин евген
минин евген
это ж надо как влетели! и на укробляхах обое.
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3
0
смотри видео
смотри видео
snip.li/wcP2
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