Бизнесвумен из Донецка и "звездное" место ДТП: подробности скандала с тещей Притулы

Виновницей жуткой аварии на Днепровской набережной в Киеве, из-за которой пострадал ребенок, стала Лилия Сопельник, теща двух известных личностей – шоумена Сергея Притулы и политика Виталия Хомутынника.

Сама Лилия Сопельник – бизнесмен, родом из Донецка. Она владеет компаниями, которые занимаются строительным бизнесом, сдачей в аренду недвижимости и оптовой торговлей. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Семейный подряд

59-летняя Лилия Сопельник родом из Донецка. Вместе со своим супругом Виктором Сопельником и дочерьми Светланой и Катериной они занимаются бизнесом. Сфера деятельности их компаний – строительство, недвижимость, торговля.

Лилия Сопельник, фото 2012 года facebook.com Лилии Сопельник

Лилии принадлежит компания "Визит", зарегистрированная в Донецке. Также соосновательницами этой компании являются и ее дочери – Катерина Сопельник, супруга Сергея Притулы, и Светлана Хомутынник, жена депутата Хомутынника. Фирма занимается арендой и управлением недвижимостью.

Авария на Днепровской набережной, 19 а. Авто задним ходом на большой скорости сбила мать и ребенка Скрин видео

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Вместе со своим мужем Виктором Сопельником, Лилия владеет компанией ЮТІБІ ГРУП. Фирма занимается оптовой торговлей деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Также Лилия Юрьевна и ее супруг числятся среди учредителей строительной компании "Торг-альянс". Эта компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Лилия Сопельник facebook.com Лилии Сопельник

Родственные связи

Младшая дочь Лилии Сопельник, Катерина, замужем за шоуменом Сергеем Притулой, она – финансовый директор "Варьяти шоу" с участием мужа. Ранее же работала на "Новом канале", где и познакомилась с Притулой. У них есть маленькая дочь.

Сергей Притула с супругой Катериной facebook.com Катерины Притулы

А вот старшая дочь Лилии Сопельник, Светлана, стала супругой миллионера и депутата Хомутынника. Судя по его декларации, супруга зарабатывает миллионы, а также является владелицей огромной квартиры и дома.

Виталий Хомутынник с женой Светланой Сопельник

Муж Лилии, Виктор Сопельник, родом с России, но давно живет в Украине. Был членом политрады партии "Удар" Виталия Кличко. Он баллотировался от этой политсилы в парламент в 2012 году, но не прошел. Также был членом партий "Трудовая Украина" и "Партии регионов". Еще Виктор Иванович был помощником у своего депутата-зятя Виталия Хомутынника.

Катерина с папой facebook.com Катерины Притулы

Виталий Сопельник, застройщик, член разных партий Удар

Кстати, дом на Днепровской набережной 19 а, где произошла авария, известен тем, что тут по соседству жила молодая супруга экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Елена Савчук. Также рядом живет и бывший глава Киевской администрации Александр Попов. Говорят, тут живут известный доктор Комаровский и телеведущая Даша Малахова. Еще в этом дворе видели "квартальщиков" Евгения Кошевого и Юрия Корявченкова.

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