Вина не доказана: дело против Довгого закрыли

Правоохранители закрыли уголовное производство против внефракционного народного депутата Олеся Довгого.

Об этом пишет INSIDER, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, дело было закрыто 26 декабря "за недоказанностью вины". Материалы были переданы в прокуратуру города Киева.

Отмечается, что перед этим, САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени не могли определить, кто будет заниматься делом Довгого, передавая его друг другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад, в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.

Позже LB.ua опубликовал соответствующее постановление САП, датированное 22 декабря 2017 года.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и ввиду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении. (Напомним, во время революции достоинства здание КГГА было захвачено протестующими. - Ред.).

LB.ua

LB.ua

При этом в прокуратуре сослались на практику Европейского суда по правам человека и, в частности, дело "Фокс, Кемпбелл и Гартли против Соединенного Королевства и аналогичное дело, которое заслушивалось в Испании.

Напомним, Генпрокуратура обвиняет Довгого в злоупотреблении служебным положением. Довгому инкриминируют участие в незаконном выделении земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров" в 2007 году. 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с нардепа.