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6 ноября • обновлено в 18:01
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"Хорошо быть Витей!" Скандальный харьковский лесник вышел из СИЗО под рекордный залог

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За руководителя государственного лесхоза "Гутянский" на Харьковщине Виктора Сысу, которого поймали на горячем при передаче взятки детективу НАБУ, внесли залог в размере 5 миллионов гривень.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Нетипичный Харьков". Отмечается, что его официальные доходы не позволяют уплатить такую сумму, однако деньги появились за пару дней.

"Официальная зарплата у Вити чуть меньше, чем у кассира в "АТБ". На днях Витю отправили в СИЗО. Но за Витю внесли залог. 5 миллионов", – написал автор публикации.

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Виктор Сыса вышел из СИЗО под огромный залог

Виктор Сыса вышел из СИЗО под огромный залог

Слово и дело

"Интересно выходит. На лечение больных детей у нас собирают всем миром. Куда более скромные суммы. И то не всегда могут собрать. А, бывает, что таки собирают, но уже поздно. Зато миллионы на залоги появляются буквально за считанные часы. Плохо в нашей стране быть больным ребенком! Хорошо быть Витей!" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы. В Бюро информацию подтвердили.

  • 28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины. Перед этим лесник повздорил с президентом Владимиром Зеленским.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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