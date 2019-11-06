"Хорошо быть Витей!" Скандальный харьковский лесник вышел из СИЗО под рекордный залог

За руководителя государственного лесхоза "Гутянский" на Харьковщине Виктора Сысу, которого поймали на горячем при передаче взятки детективу НАБУ, внесли залог в размере 5 миллионов гривень.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Нетипичный Харьков". Отмечается, что его официальные доходы не позволяют уплатить такую сумму, однако деньги появились за пару дней.

"Официальная зарплата у Вити – чуть меньше, чем у кассира в "АТБ". На днях Витю отправили в СИЗО. Но за Витю внесли залог. 5 миллионов", – написал автор публикации.

Виктор Сыса вышел из СИЗО под огромный залог Слово и дело

"Интересно выходит. На лечение больных детей у нас собирают всем миром. Куда более скромные суммы. И то – не всегда могут собрать. А, бывает, что таки собирают, но уже поздно. Зато миллионы на залоги появляются буквально за считанные часы. Плохо в нашей стране быть больным ребенком! Хорошо быть Витей!" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы. В Бюро информацию подтвердили.

28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины. Перед этим лесник повздорил с президентом Владимиром Зеленским.

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