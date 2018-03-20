Видео жестокой драки украинских школьниц поразило сеть

В Коростене на Житомирщине двое школьниц устроили ожесточенную драку.

Одна из девочек снимала жестокое избиение на мобильный телефон, а потом эту запись выложили в соцсети, передает ТСН.

Девочкам на видео 14 и 15 лет. Драка случилась поздно вечером в парке, прямо на снегу.

"Выяснить причины не удалось, потому что одна говорит одно, вторая другое, Обе девочки из неблагополучных семей", - рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко.

Пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом.

Мама избитой девочки Галина Радченко отказалась комментировать произошедшее. В школе говорят, что девочка осталась дома с бронхитом.

"Хороший ребенок, не является проблемным, но в школу ходить не хочет", - пояснила директор УВК №12 Галина Нижник.

Побоев педагоги на ребенке не заметили.

"Мама говорит, что там ничего нет. Сначала, когда она пришла домой уже поздно вечером, то было немного припухлое и покраснения", - рассказала директор.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в СОШ №3.

"Находится в стрессовом состоянии, слезы, ребенок на грани нервного срыва. И социальные службы здесь были, и полиция", - пояснил директор этой школы Игорь Туровский.

Девочка эта из неблагонадежной семьи, которая состоит на учете у социальных служб. Она часто пропускает уроки, но агрессии до сих пор за ней не замечали – причиной того, что произошло, готовы считать алкоголь – девочки говорят, что пили вино.

"Проявление агрессии – увы, это первое, как сейчас поступают дети при каких-то конфликтных ситуациях друг с другом", - говорят в полиции.

Психологи не исключают, что это могла быть и напускная агрессия – разыгранная сценка для лайков в интернете.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Днепропетровщине школьник нещадно избил своего ровесника на глазах друзей