Продаваться насильникам и убийцам детей – последнее дело.
Выражение "и тут со дна постучали" стало уже каким-то пошло-затасканным, потому что жизнь нам упорно подкидывает поводы. Мы нарастили кожу, однако если речь о детях, "броня" не выдерживает.
И пока все с упоением обсуждают, что там на россии (отставку правительства РФ, операцию "преемник") и адский трэш в украинском политикуме ("пленки Гончарука" и т.д.), ветераны АТО без пиара и громких слов сделали что-то очень человечное и важное. Взяли под охрану девочку, которая свидетельствовала против отчима. Взяли ответственность на себя.
Скандал разразился после того, как выяснилось, что подонок оказался на свободе. Невероятно, но факт: суд решил, что замучивший двухлетнего малыша и приговоренный к 10 годам лишения свободы отморозок... встал на путь исправления в СИЗО и может быть досрочно осовобожден.
Сама трагедия произошла в 2016 году под Киевом. Тогда мама ребенка оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда вернулась, малыш якобы спал. Утром она обнаружила маленького Диму мертвым.
Диме было всего два года
Александр Балакирев на суде так и не признал свою вину. Хотя на допросах и на следственном эксперименте показывал и рассказывал, как бил Диму. Также его подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности.
"Действительно, эту статью сняли. Хотя доказательства были, но часть их куда-то пропала. Например, у него был изъят компьютер, а потом он куда-то делся. Там были видео его с ребенком", – сообщила адвокат потерпевших Ксения Проконова.
Убийца Александр Балакирев
Подробно о ситуации можно прочитать тут. Добавлю одно: мать говорит, что из СИЗО, где находился убийца, ей поступали угрозы. После выхода на свободу ее экс-гражданского мужа – тоже.
...Ветераны не смогли остаться в стороне. Они, болезненно воспринимающие любую несправедливость, поступили как НОРМАЛЬНЫЕ мужчины. Как защитники.
Павел Тука, организовавший охрану девочки, рассказал мне:
– Случайно на глаза попался пост адвоката, которая защищала пострадавшую семью. Не смог уснуть в ту ночь... Принял решение, что нужно постараться хоть как-то помочь. Поскольку второй ребёнок – 12 летняя девочка – свидетельствовала против этой твари, появилась необходимость в охране ребенка. Решили взять этот вопрос на себя, так как у нас самих дети.
Жизнь ребёнка – бесценна. И каждый , кто содействовал выходу на свободу этой твари, ответит за своё деяние. А сам Балакирев пусть прислушивается к каждому шороху и скрипу, который будет приходит к нему до конца его никчемной жизни – будь он на свободе или за решеткой.
Павел Тука организовал охрану сестры погибшего малыша
Ситуация потрясла многих. И лаконичное Пашино "не смог уснуть в ту ночь" – весомее тысячи слов. Вот только теперь хочу спросить тех, кто допустил досрочное освобождение "любителя" маленьких детей? А КАК ВАМ СПИТСЯ?
Думаете, что ВАШИ дети застрахованы от отпущенного ВАМИ же убийцы?
Судья Елена Мелешак
О том, как продают дела, как помогают преступникам – не знает только ленивый, но всегда существовала грань, которую нельзя переступать. А продаваться, потакать насильникам и убийцам детей – самое последнее дело.
P.S. После вспыхнувшего скандала прокуратура Киева сообщила, что подала апелляцию на решение об освобождении преступника.
А мне не дает покоя не только этот, но и другие случаи. Все чаще рассчитывать на справедливость можно только после резонанса.
Когда же будет работать Закон?
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