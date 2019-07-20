Ветеран АТО покончил с собой на Волыни: подробности трагедии

В городе Нововолынск в доме нашли повешенным ветерана АТО Игоря Тыльного.

Об этом сообщает ресурс "Буг". По данным полиции, происшествие квалифицируют как самоубийство.

У 31-летнего мужчины нашли предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в содеянном. Известно, что перед этим у мужчины возник конфликт с женой и он начал употреблять спиртные напитки.

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Как отметил начальник Нововолинского отделение полиции, местный житель Игорь Тыльный повесился на дверной ручке с помощью куске веревки, в доме, где проживают родители. Родственников в это время не было дома.

Также отмечают, что мужчина в 2014 году участвовал в АТО на Востоке Украины.

Игорь Тыльный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове известный волонтер Максим Курчашов покончил с собой. Погибший активно помогал бойцам на фронте. У Курчашова осталась жена и трое детей.

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