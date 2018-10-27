Вернуть Украине Азовское море: озвучены четыре простых шага

Для обеспечения безопасности украинского Азовского моря, официальному Киеву следует не надеяться на введение Евросоюзом санкций, а самому предпринимать более радикальные действия.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков. Он перечислил четыре шага, которые позволят не допустить дальнейшей агрессии России на Азове.

"Прежде всего, надо немедленно расторгнуть договор 2003 года - раз. Второе - законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море", - пояснил Лупаков.

Третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск, рассказал он.

"И как только эти законы будут приняты - тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", - заверил эксперт.

Лупаков подчеркнул, что пока Азовское море является общим, туда не имеют права заходить военные корабли, которые не принадлежат Украине или Российской Федерации.

"А когда у нас будет свое море, то корабли других стран могут принимать участие в общих, военно-морских учениях", - резюмировал он.

Ранее в эфире ObozTV военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что Евросоюз не сумеет помочь Украине в конфликте на Азовском море.

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