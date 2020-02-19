Вернулись на позиции: Загороднюк озвучил результаты боев с военными РФ под Золотым

После нападения на ВСУ в районе Золотого российские оккупационные войска вернулись на свои прежние позиции.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам заседания комитета Верховной Рады 19 февраля.

По его словам, место боев уже посетил глава Генштаба Руслан Хомчак, который вскоре раскроет подробности ситуации на Луганщине.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк Телеканал "Украина 24"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

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