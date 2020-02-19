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19 февраля • обновлено в 20:02
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Вернулись на позиции: Загороднюк озвучил результаты боев с военными РФ под Золотым

4.8т
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После нападения на ВСУ в районе Золотого российские оккупационные войска вернулись на свои прежние позиции.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам заседания комитета Верховной Рады 19 февраля.

По его словам, место боев уже посетил глава Генштаба Руслан Хомчак, который вскоре раскроет подробности ситуации на Луганщине.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Телеканал "Украина 24"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Бой под Золотым
Персона
Андрей Загороднюк
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: 18+ Кровай провал ВСУ: Армия Л Н Р опубликовала кадры эвакуации трупа уничтоженного гранатомётчика
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Он Алекс
Он Алекс
Zhikharev Dmitry, из каких лепёх тебя создал якутский скульптор ? Олени, коровы или просто из дырки для гундяевско - путинских, которые несут «русский мир»? ЧТО ТЫ?
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry, ему голову оторвало...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
министр обороны Загороднюк, когда всего героя из морга Л Н Р забирать будете?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ему голову оторвало............
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