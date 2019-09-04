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4 сентября • обновлено в 22:27
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Вел поставки в Россию: СБУ заподозрила украинский авиазавод в госизмене

2.1т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Січ".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, согласно данным СБУ, расследование касается вероятного поставки продукции завода представителям России.

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СБУ заподозрила "Мотор Січ" в госизмене

СБУ заподозрила "Мотор Січ" в госизмене

depo.ua

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 14, статьей 113 и частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Січ" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Січ" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", – рассказали в спецслужбе.

Другие детали СБУ раскрывать отказалась, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Січ" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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Теги
Служба безопасности Украины "Мотор Сич"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это по этому его хотят продать?)и оставить страну без уникального завода и двигателей аналогов каким нет?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, А зачем он вам? Раньше поставляли движки России, завод процветал. Сейчас Россия уже сама разработала собственные движки, России он по большому счету не особо уже нужен.
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