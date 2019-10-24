В Запорожье ударили ножом в сердце активистку: девушка в реанимации

В четверг, 24 октября, в Запорожье с ножом напали на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, в результате чего она попала в реанимацию.

Об этом сообщил в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани.

По его данным, нападение произошло днем. Преступник после долгого преследования напал на девушку в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу и экстренно отправили на операционный стол.

В Запорожье ударили ножом в сердце активистку Анжелику Белову Факты

Отмечается, что нападение произошло в Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской. Пострадавшая активистка 1995 года рождения является женой запорожского общественного работника, лидера организации "Антикорупцийний движение Запорожье" Константина Белова.

В Запорожье ударили ножом в сердце активистку Анжелику Белову Facebook Anzhelika Bielova

В Запорожье ударили ножом в сердце активистку Анжелику Белову Форпост

В полиции Запорожской области подтвердили факт совершения преступления. В пресс-службе уточнили, что сообщение о нападении поступило в 12:20. Инициирован вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные проломили голову активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову.

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