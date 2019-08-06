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В Запорожье убили криминального авторитета: появились фото подозреваемых

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В полиции установили двух мужчин, которые являются подозреваемыми в убийстве криминального авторитета Алексей Петрова по кличке Петрик в Запорожье.

Фото были опубликованы пресс-службой Нацполиции. Оба подозреваемых ранее были судимы.

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В Запорожье по-зверски убили криминального авторитета: появились данные о подозреваемых

Так полицией разыскивается Щербина Артем Валентинович, 05.05.1991 г.р., уроженец Запорожья, гражданин Украины, ранее судимый.

Приметы:

На вид 25-30 лет, рост около 170 см, спортивного телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные, глаза карие.

Артем Щербина

Артем Щербина

Нацполиция

Артем Щербина

Артем Щербина

Нацполиция

А также по подозрению в совершении преступления разыскивается Швец Игорь Евгеньевич, 08.04.1960 г.р., уроженец Запорожья, гражданин Украины, ранее судимый.

Приметы:

На вид 55-60 лет, среднего телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные с проседью, глаза глубоко посажены.

Игорь Швец

Игорь Швец

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно записи с камеры видеонаблюдения, "Петрик" сам впустил во двор своих убийц. После короткого разговора те начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто.

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