В Запорожье парень поджег девушку: прохожие снимали на видео. 18+

В Запорожье парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее.

Инцидент произошел вечером, 2 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"2 июля около 21:05 в Хортицкое отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы в больницу доставлена ​​женщина 1997 года рождения. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, во дворе одного из домов между сожителями произошла ссора на почве ревности, после которой муж облил свою девушку бензином и поджег. Одежда 22-летней женщины быстро загорелась, и она звала на помощь. На место происшествия сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностировали 90% ожогов тела. При этом прохожие снимали на видео, как мужчина поджигал девушку, особо ему не препятствуя.

Отмечается, что сам поджигатель получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

"Случай произошел вчера, около 21:10 по ул. Лахтинская, 17. Молодые люди поссорились, и парень облил бензином свою девушку и поджег. У нее 90% ожогов тела. Она в крайне тяжелом состоянии”, – сообщил "061" глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

На данный момент мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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