Ворвался в квартиру и схватил за горло: на Ривненщине напали на активистку

В городе Вараш Ривненской области неизвестный ворвался в квартиру активистки Ольги Кравчук, которая протестовала против коррупции в местной больнице, и угрожал ей расправой.

Об этом потерпевшая рассказала изданию ZMINA. Свидетелем происходящего стал 2-летний ребенок женщины.

По словам Кравчук, нападение произошло 18 января, когда она возвращалась домой. "В субботу я шла от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. Он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Viber - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", – поделилась активистка.

В Вараше напали на активистку Кравчук ZMINA

Женщина рассказала, что стало причиной нападения. Год назад она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша. После этого она создала упомянутую группу в Viber, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и предоставляла документы.

Так, по словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук жаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения и добилась создания рабочей группы по распоряжению городского головы Вараш, которая обнаружила в больнице серьезные нарушения.

После нападения женщина обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила чат и готова перестать вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

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