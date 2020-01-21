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21 января • обновлено в 16:07
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Ворвался в квартиру и схватил за горло: на Ривненщине напали на активистку

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В городе Вараш Ривненской области неизвестный ворвался в квартиру активистки Ольги Кравчук, которая протестовала против коррупции в местной больнице, и угрожал ей расправой.

Об этом потерпевшая рассказала изданию ZMINA. Свидетелем происходящего стал 2-летний ребенок женщины.

По словам Кравчук, нападение произошло 18 января, когда она возвращалась домой. "В субботу я шла от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. Он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Viber - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", – поделилась активистка.

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В Вараше напали на активистку Кравчук

В Вараше напали на активистку Кравчук

ZMINA

Женщина рассказала, что стало причиной нападения. Год назад она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша. После этого она создала упомянутую группу в Viber, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и предоставляла документы.

Так, по словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук жаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения и добилась создания рабочей группы по распоряжению городского головы Вараш, которая обнаружила в больнице серьезные нарушения.

После нападения женщина обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила чат и готова перестать вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье с ножом напали на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, в результате чего она попала в реанимацию.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
активисты
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Типичная Украина,ничего нового. Это было,есть и будет. В Харькове в каждой больнице так. Где был украинец,там еврею делать нечего. везде поборы,взятки и вымогательства. от детского сада до морга.
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Новости расследований

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