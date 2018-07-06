В "Укравтодор" ворвались неизвестные: все детали

В Киеве в здание государственного агентства "Укравтодор" ворвалась группа неизвестных молодых людей.

Как сообщается на странице компании в Facebook, сейчас захватчики находятся на третьем этаже здания, которое находится в Печерском районе на улице Физкультуры, 9.

"Сейчас в "Укравтодоре" происходит попытка дестабилизации государственного учреждения", - сказано в сообщении.

По информации, в здание ворвалась группа людей во главе с самопровозглашёнными лидерами так называемого молодежного крыла одной из партии.

"Есть подтвержденная информация, что эта "акция" является заказной и заранее оплачиваемой. К сожалению, ради собственного PR и собственных интересов "деятели-активисты", используя молодежь, организовывают низкосортные шоу и нарушают работу государственных структур", - сообщили в "Укравтодоре".

Также агенство обратилось с призывом к тем, кто организовывает дестабилизацию власти в стране.

"Укравтодор" не политическое учреждение. Мы настоятельно просим не включать нас в политические дискуссии непрофессионального характера и не использовать в качестве площадки для перформансов. Безосновательные обвинения и умышленное распространение лжи является основанием для обращения в суд. Те, кто якобы располагает информацией о злоупотреблениях и устраивает низкосортные шоу, является никем иным, как шутами-скоморохами", - сообщается на странице в Facebook.

Агентство сообщило, что будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля в Киеве в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) ворвались представители националистической организации "С14".