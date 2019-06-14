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В Украину вернулся "Синий кит"? На Львовщине ребенок совершил страшное самоубийство

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В селе Турады на Львовщине нашли повешенным 11-летнего мальчика, который играл в игру, похожую на скандальный "Синий кит".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области.

"В Жидачевское отделения полиции 12 июня около 20.30 поступило сообщение о том, что в одном из сел района обнаружили ребенка без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 11-летний мальчик мог совершить самоубийство", – сказано в сообщении.

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На Львовщине повесился ребенок

На Львовщине повесился ребенок

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство".

По данным местного издания "Львовская мануфактура", ребенок проживал в соседнем поселку, а в Турады, где на чердаке было найдено тело, он приехал к бабушке.

Как рассказали односельчане семьи, последние несколько дней мальчик постоянно звонил куда-то, но никому ничего не рассказывал. Он якобы играл в одну из опасных игр, таких как "Синий кит" или "Момо". Так, в день трагедии очевидцы слышали, как мальчик считал во дворе от 12 в обратном порядке, однако не придали этому значения.

Телефон, который нашли у ребенка, правоохранители изъяли как вещественное доказательство. В деле были назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девочка 2002 года рождения выбросилась из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке. Одной из версий стала игра "Синий кит".

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Тема
Синий кит
Место
Украина
Тег
Синий кит
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