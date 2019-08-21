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"В Украину не просимся!" Пасечник выступил с наглым заявлением

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Глава "Луганской народной республики" Леонид Пасечник выдвинул украинским властям ряд условий.

Как пишут сепаратистские ресурсы, он просит признать "легитимность" отдельных районов Луганской области, гарантирование своих границ, "армии народной милиции и органов власти".

"Вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он неизменен. Никуда в другие направления мы идти не собираемся. В паблике на сегодняшний день очень много говорится о том, что мы просимся в Украину, что мы проводим какие-то акции, все остальное и прочее. Я хочу сказать, что это не так, никто в Украину не просится. Мы ведем речь о том, чтобы признали нашу легитимность", — сказал он.

Пасечник пояснил, что под "легитимностью" подразумевает предоставление возможности "самостоятельно принимать решения". При этом, по его словам, для прекращения конфликта Украина должна пойти на определенные уступки.

Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

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"В законе об особом статусе однозначно говорится о том, что для нашей экономической и политической независимости должны быть определены свои границы. То есть у нас будет своя граница. Второй момент: у нас будет своя народная милиция. Третий момент: у нас будут свои органы власти и управления", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился секретный указ главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

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Персона
Леонид Пасечник
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Исаев Максим
Исаев Максим
Всё правильно: нормальные люди не ходят, чтобы их дом находился на трупе бывшей Украины..
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