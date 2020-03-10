В Украине задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни: появилось фото

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – Сергея Мыслывого. Кроме того, он может быть причастен к похищению экс-нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ("Батьківщина").

Об этом бывший парламентарий сам написал на личной странице в Facebook и опубликовал фото подозреваемого.

"Украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве последнего! Его имя – Мыслывый Сергей Анатольевич. Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата", – написал Луценко.

Сергей Мыслывый Facebook Игоря Луценко

Экс-нардеп добавил, что по версии следствия задержанный имел отношение непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.

"Мыслывый работал на постоянной основе в группе, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру, – рассказал Луценко.

О задержании Мыслывого также написал в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, злоумышленник находился в международном розыске Интерпола и длительное время скрывался от следствия (он вел конспиративный образ жизни и жил по поддельным документам).

"Сейчас он задержан и находится под стражей. Верим, что приговор суда будет справедливым и строгим", – отметил Шкиряк.

Мыслывый был объявлен в розыск Интерполом Facebook Зоряна Шкиряка

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