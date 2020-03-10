В Украине задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни: появилось фото

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – Сергея Мыслывого. Кроме того, он может быть причастен к похищению экс-нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ("Батьківщина").
Об этом бывший парламентарий сам написал на личной странице в Facebook и опубликовал фото подозреваемого.
"Украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве последнего! Его имя – Мыслывый Сергей Анатольевич. Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата", – написал Луценко.
Сергей Мыслывый
Facebook Игоря Луценко
Экс-нардеп добавил, что по версии следствия задержанный имел отношение непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.
"Мыслывый работал на постоянной основе в группе, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру, – рассказал Луценко.
О задержании Мыслывого также написал в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, злоумышленник находился в международном розыске Интерпола и длительное время скрывался от следствия (он вел конспиративный образ жизни и жил по поддельным документам).
"Сейчас он задержан и находится под стражей. Верим, что приговор суда будет справедливым и строгим", – отметил Шкиряк.
Мыслывый был объявлен в розыск Интерполом
Facebook Зоряна Шкиряка
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юрий Вербицкий и Игорь Луценко были похищены вечером 20 января 2014 года.
Луценко был найден 21 января и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе.
В сентябре 2019 года Луценко заявлял, что к его похищению и убийству активиста Юрия Вербицкого также может быть причастен нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко.
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