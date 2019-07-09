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В Украине за день зверски изнасиловали троих детей: в полиции забили тревогу

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Лишь за минувшие сутки в разных регионах Украины случилось три изнасилования несовершеннолетних. Еще двух детей развращали в течение долгого времени.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию.

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"Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан. Николаевская область. 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается. Тернопольская область. Мужчина, 1964 г.р., развращал мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия по развращению детей", – написал Аброськин.

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Он также добавил, что в Винницкой области психически больной совершил нападение на девочку 2012 года рождения и изнасиловал ее рукой. У пострадавшей открылось кровотечение.

"Все должны понять, что замалчивая преступления, не обращаясь в полицию, вы даете возможность подонкам безнаказанно насиловать и издеваться над нашими детьми. Прекратить издевательство над нашими детьми возможно, но нужно действовать, а не наблюдать", – подытожил Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области задержали мужчину, который обнажал половой орган при детях и принуждал их к половому акту.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Во всех случаях сценарий был один. Насильник, спев гимн незалежной, грозно спрашивал ребенка: признавайся, ты сепар?
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