В Украине разоблачили международную банду наркоторговцев

Украинские правоохранители ликвидировали международную группу наркоторговцев и изъяли 6 кг наркотиков на 30 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, правоохранители задержали двух наркокурьеров. Организатором контрабанды оказался 42-летний гражданин Турции.

"Наркокурьеры задержаны в результате проведения совместной спецоперации сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Задержан организатор наркобизнеса и его подельников", - написано в сообщении.

Мужчина, который обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины, привлек к сотрудничеству своего согражданина, который временно проживал в Киевской области. Он занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

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В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который искал и вербовал наркокурьеров через популярные социальные сети, обещая вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов.

"Согласно закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГПУ выдала Франции наркокурьера из Турции.