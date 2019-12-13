В Украине резко подняли цену на газ: сколько заплатим

В январе 2020 года частные потребители будут платить за газ 5500 грн за тысячу кубометров.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", это цена без учета НДС и наценок газсбытов, которые отличаются в зависимости от региона.

"Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года", – сказано в заявлении.

"Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании. Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не нужно никуда обращаться или вносить предоплату – для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена", – отмечается в сообщении.

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Напомним, в октябре оптовая цена на газ составляет 4277 за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Как писал OBOZREVATEL, накануне министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газа для населения в конце 2019 года.

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