В Украине пять лет назад начали АТО на Донбассе: как прошел первый бой

13 апреля 2014 года в Донецкой области стартовала антитеррористическая операция (АТО) с целью остановить террористов и российских наемников.

Ровно пять лет назад Совет национальной безопасности и обороны Украины на экстренном заседании дал команду начать антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

"Начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил... Мы не дадим России повторить крымский сценарий", – заявил тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в своем обращении к народу Украины.

ТСН

Этому предшествовали тревожные события. Так, 12 апреля 2014 года террористы, которыми руководили офицеры спецслужб РФ, захватили государственные учреждения в Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке и Славянске. В Славянск и Краматорск были направлены спецподразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Каким был первый бой

Утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянская группа спецназначения СБУ "Альфа" совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка. Там на них было совершено вооруженное нападение. В бою погиб капитан СБУ "Альфа" Геннадий Биличенко.

Геннадий Биличенко

Террористы подъехали на легковом автомобиле и открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время, из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа российских диверсантов.

В том же бою получили ранения: командир "Альфы" полковник Геннадий Кузнецов, полковник СБУ Александр Кукса, подполковник "Альфы" Андрей Дубовик.

Первый бой закончился победой, но с непоправимыми жертвами. После этого было принято решение о привлечении армии.

Несмотря на то, что власти Украины обещали закончить эту операцию быстро, она продлилась четыре года и так и не решила полностью проблему.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится решение СНБО об отмене формата широкомасштабной антитеррористической операции. С того момента на Донбассе заработала Операция Объединенных сил.

Согласно вступившему тогда в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил.

16 марта 2018 года командующим Объединенных сил назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Кроме того, Порошенко заявил, что проведение антитеррористической операции на оккупированной территории Донбасса может быть возобновлено в случае соответствующих угроз.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!