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В Украине пять лет назад начали АТО на Донбассе: как прошел первый бой

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13 апреля 2014 года в Донецкой области стартовала антитеррористическая операция (АТО) с целью остановить террористов и российских наемников.

Ровно пять лет назад Совет национальной безопасности и обороны Украины на экстренном заседании дал команду начать антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

"Начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил... Мы не дадим России повторить крымский сценарий", – заявил тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в своем обращении к народу Украины.

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В Украине пять лет назад начали АТО на Донбассе: как прошел первый бой

ТСН

Этому предшествовали тревожные события. Так, 12 апреля 2014 года террористы, которыми руководили офицеры спецслужб РФ, захватили государственные учреждения в Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке и Славянске. В Славянск и Краматорск были направлены спецподразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Каким был первый бой

Утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянская группа спецназначения СБУ "Альфа" совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка. Там на них было совершено вооруженное нападение. В бою погиб капитан СБУ "Альфа" Геннадий Биличенко.

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Геннадий Биличенко

Геннадий Биличенко

Террористы подъехали на легковом автомобиле и открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время, из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа российских диверсантов.

В том же бою получили ранения: командир "Альфы" полковник Геннадий Кузнецов, полковник СБУ Александр Кукса, подполковник "Альфы" Андрей Дубовик.

Первый бой закончился победой, но с непоправимыми жертвами. После этого было принято решение о привлечении армии.

Несмотря на то, что власти Украины обещали закончить эту операцию быстро, она продлилась четыре года и так и не решила полностью проблему.

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Тема
АТО на Донбассе
Персоны
Петр ПорошенкоОлександр Турчинов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
13 000 за это время..тю тю...это приятно Сами себя...Молодец Пастор
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и какие террористические акты совершили эти якобы террористы?! Пишите прямо, не законный холуй на не существующей должности исполняющего обязанности президента приказал подавить народные восстания против боевиков майдана, пришедших уничтожать жителей Востока Украины за их не согласие с переворотом в Киеве.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да помним мы как сначала,люди с голыми руками выходили на дороги преграждая путь танкам и бронетранспортерам, Не было там никаких "российских оккупантов". Это потом после расстрела в Мариуполе.после бомбардировок Луганска и артобстрелов Донецка. жители Донбасса вооружились и стали давать отпор, А поначалу, никто не верил. что только что захватившие власть в Киеве решатся нарушить Конституцию и применить вооруженные силы.против своего народа. "кровавый" янукович, не решился на применение армии.Хотя в западных областях Украины. тоже захватывали здания ОДА,СБУ МВД,объявляли о создании "народных рад" .захватывали воинские части. Нет Янукович не стал стрелять из пушек по взбунтовавшимся городам, он предпочел бегство и позор
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