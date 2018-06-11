В Украине призвали запретить поезда и автобусы в РФ

Россия может использовать чемпионат мира по футболу-2018, чтобы захватить новых заложников среди украинцев, которые отправятся на мундиаль. Властям Украины давно следовало ограничить пассажирское транспортное сообщение с РФ, чтобы избежать подобных рисков.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV известный волонтер и блогер, участник АТО Мирослав Гай.

Комментируя поездку на ЧМ-2018 нескольких тысяч украинских болельщиков, Гай заявил: "Несмотря на несознательность этих людей, они являются гражданами Украины. Есть риски, что кое-кто из них не вернется из РФ из-за того, что ФСБ будет проводить по ним проверки. Уже были слухи в российских медиа, что кое-кто из граждан Украины, едущих на чемпионат мира по футболу, могут быть какими-то "правосеками", или разведчиками, или силами специальных операций. Это абсолютная глупость, но мы помним опыт Олега Сенцова, которого Россия сделала политзаключенным без какой-либо вины с его стороны".

"Есть риски, что Украина получит новых политзаключенных, которые останутся на территории РФ, и мы будем вынуждены о них заботиться как о наших гражданах", - отметил блогер.

По словам Гая, "встает вопрос превентивных мер, которые не были сделаны".

"Для того, чтобы такого не случилось, надо было давно прекратить сообщение поездов и автобусов с РФ. У нас до сих пор из Донецка и Луганска ходит автобус с оккупированной территории через Украину в Москву. Есть прямой поезд, и я не удивлюсь, если некоторые коллаборанты или военные частных компаний РФ пользуются этим транспортом, чтобы удобно доехать в Донецк", - подчеркнул он.

"Вопрос - почему сейчас есть возможность прямого сообщения с РФ для частных лиц... Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда", - добавил Гай.

Как сообщал ObozTV, ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о возможности обострения на Донбассе после чемпионата мира-2018.