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31 марта • обновлено в 21:12
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В Украине испытали истребитель с управляемой ракетой. Фото

2.5т
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В Украине провели летные испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.

Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал". Фото с полета модернизированного истребителя, вооруженного управляемой ракетой, появилось накануне в сети.

МиГ-29МУ2. Иллюстрация

МиГ-29МУ2. Иллюстрация

Депо

Отмечается, что модернизация самолета МиГ-29 – МУ2, которая была разработана на Львовском авиационно-ремонтном заводе, – была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

В результате были усовершенствованы возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

МиГ-29 с ракетой Х-29

МиГ-29 с ракетой Х-29

mil.in.ua

МиГ-29МУ2 с корректирующей авиабомбой КАБ-500 в подвеске

МиГ-29МУ2 с корректирующей авиабомбой КАБ-500 в подвеске

mil.in.ua

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбового вооружения с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

После первого полета истребителя в январе 2020 года, начались летные испытания самолета с управляемым вооружением.

После полетов будут осуществлены отработки пусков управляемых ракет и вооружений для подтверждения возможности их использования в боевых условиях.

"Штатно имеющиеся в Украине самолеты МиГ-29 не имеют технической возможности поражать наземные цели управляемым вооружением, поэтому модернизация МиГ-29МУ2 призвана расширить боевые возможности имеющихся на вооружении Воздушных сил ВС Украины самолетов", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Вооруженные силы Украины получили новую партию танков – шесть единиц Т-64 отправятся на передовую со "Львовского бронетанкового завода".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Вооружение
Место
Украина
Теги
фотографии оружие самолет
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Мой господин
Мой господин
Опана,селюки,а вам не противно летать на самолете агрессора??
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