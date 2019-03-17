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В центре Львова карета с лошадьми угодила в пьяное ДТП: опубликовано видео

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Вечером в субботу, 16 марта, во Львове карета с лошадьми столкнулась с автомобилем Lanos, устроив зрелищное ДТП.

Видео инцидента опубликовал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который стал очевидцем происходящего. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Извозчик кареты даже не думал тормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти. По словам свидетелей, он, возможно, был пьян и создал аварийную ситуацию на переходе, после чего совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся, создавая и в дальнейшем аварийную ситуацию", – написал депутат.

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В центре Львова карета с лошадьми угодила в пьяное ДТП: опубликовано видео

Патрульная полиция Львовской области

В центре Львова карета с лошадьми угодила в пьяное ДТП: опубликовано видео

Скриншот из видео

В центре Львова карета с лошадьми угодила в пьяное ДТП: опубликовано видео

Скриншот из видео

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, вскоре личность нарушителя была установлена. Им оказался 40-летний мужчина, который, как показало медицинское обследование, все же был в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что на извозчика был составлен соответствующий протокол, а лошадей доставили владельцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах на проспекте Независимости девушка попала в аварию во время ведения прямой трансляции в популярной соцсети Instagram.

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Место
УкраинаЛьвов
Тег
ДТП
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Розпрягайтэ, хлопци, конэй... :-)))
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