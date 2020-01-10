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10 января • обновлено в 13:57
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Оторвало ноги: в Сирии ликвидировали наемника "ЧВК Вагнер"

1.1т
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В Сирии 9 января ликвидировали наемника "ЧВК Вагнер" Валентина Калныня, который, по некоторым данным, также мог принимать участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно данным в соцсетях, Калнынь был родом из Иркутска.

"200 бригада. 09.01.20 Калнынь Валентин из Иркутска сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. "ЧВК Вагнер", участие в БД на Донбассе требует уточнения. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военнослужащий.

Наемник "ЧВК Вагнер" убит в Сирии

Наемник "ЧВК Вагнер" убит в Сирии

Telegram-канал Анатолия Штефана

Наемник Валентин Калнынь

Наемник Валентин Калнынь

Telegram-канал Анатолия Штефана

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Он также опубликовал скриншот сообщения в одном из пабликов фанатов "русского мира", в котором уточнили, что боевик погиб в бою в Сирии от потери крови – ему оторвало ноги. Кроме того, всплыла информация о том, что Калнынь имел судимость за изготовление, хранение, употребление и сбыт наркотиков на территории воинской части в России, где он проходил службу.

Наемник Валентин Калнынь

Наемник Валентин Калнынь

Telegram-канал Анатолия Штефана

Калнынь был судим за наркотики

Калнынь был судим за наркотики

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники российской "ЧВК Вагнер" бесплатно лечатся в петербургской клинике, которая, вероятно, связана с окружением президента России Владимира Путина. В частности, услугами этой больницы пользуются террористы, которые были ранены в Ливии и Сирии.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Конфликт в Сирии
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Тег
ЧВК Вагнер
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Срубил бабла))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Жукова Тоня, его немного намазать гуталином и сразу будет похож на бурята танкиста...
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