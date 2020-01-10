Оторвало ноги: в Сирии ликвидировали наемника "ЧВК Вагнер"

В Сирии 9 января ликвидировали наемника "ЧВК Вагнер" Валентина Калныня, который, по некоторым данным, также мог принимать участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно данным в соцсетях, Калнынь был родом из Иркутска.

"200 бригада. 09.01.20 Калнынь Валентин из Иркутска сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. "ЧВК Вагнер", участие в БД на Донбассе требует уточнения. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военнослужащий.

Наемник "ЧВК Вагнер" убит в Сирии Telegram-канал Анатолия Штефана

Наемник Валентин Калнынь Telegram-канал Анатолия Штефана

Он также опубликовал скриншот сообщения в одном из пабликов фанатов "русского мира", в котором уточнили, что боевик погиб в бою в Сирии от потери крови – ему оторвало ноги. Кроме того, всплыла информация о том, что Калнынь имел судимость за изготовление, хранение, употребление и сбыт наркотиков на территории воинской части в России, где он проходил службу.

Наемник Валентин Калнынь Telegram-канал Анатолия Штефана

Калнынь был судим за наркотики Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники российской "ЧВК Вагнер" бесплатно лечатся в петербургской клинике, которая, вероятно, связана с окружением президента России Владимира Путина. В частности, услугами этой больницы пользуются террористы, которые были ранены в Ливии и Сирии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!