В оккупированном Севастополе задержали пропагандиста Сергея Рулева.

Как сообщил блогер "КРЫМский бандеровец", ссылаясь на подконтрольные оккупантам ресурсы, Рулев делал репортаж о Дне Военно-морского флота и "задавал вопросы", которые "насторожили российских морпехов".

Они приняли Рулева за "украинского провокатора" и сообщили правоохранителям. В итоге его задержали для выяснения личности, но спустя два часа отпустили.

Сергей Рулев

"Это тот мудак, которого избили антимайдановцы и который орал "Топаз, дай команду". Роспропаг**доны тогда в избиении обвинили майдановцев", – напомнил блогер.

В Севастополе задержали российского пропагандиста

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гордон посвятил российскому пропагандисту Соловьеву песню, назвав его "вечерним мудозвоном".