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В сети показали, как Россия превратила Крым в "зону"

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Самозваные власти оккупированного Крыма ограждают заборами автовокзалы, из-за чего те становятся похожими на тюрьму.

"Крым. Автовокзал в Ялте вслед за другими городами оккупанты начали обносить забором", – написал блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Он предположил, что скоро такими темпами появятся блокпосты.

Автовокзал в Ялте

КРЫМский бандеровец / twitter

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"Позже появятся рамки и блокпосты с "бригадами быстрого реагирования", которые будут шмонать всех подряд. Как вам облик некогда курортного города? Зона", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта президент России Владимир Путин посетил аннексированный Крым, выступив с циничной речью в Севастополе о том, что полуостров будут развивать.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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