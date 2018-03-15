В сети показали, как Россия превратила Крым в "зону"

Самозваные власти оккупированного Крыма ограждают заборами автовокзалы, из-за чего те становятся похожими на тюрьму.

"Крым. Автовокзал в Ялте вслед за другими городами оккупанты начали обносить забором", – написал блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Он предположил, что скоро такими темпами появятся блокпосты.

Автовокзал в Ялте КРЫМский бандеровец / twitter

"Позже появятся рамки и блокпосты с "бригадами быстрого реагирования", которые будут шмонать всех подряд. Как вам облик некогда курортного города? Зона", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта президент России Владимир Путин посетил аннексированный Крым, выступив с циничной речью в Севастополе о том, что полуостров будут развивать.