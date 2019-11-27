"Линии соприкосновения Сивохо": в сети показали, как "Л/ДНР" цинично используют детей

В сети появились фото пропагандистских мероприятий, к которым террористы "Л/ДНР" приобщили детей. Так, они устроили в учебных заведениях "день георгиевской ленты" и "день флага "ЛНР".

Фотосвидетельства преступных действий оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Это донецкая школа №2, "урок гражданственности и духовности" в честь "дня георгиевской ленты" как "символа борьбы за единство "русского мира". Просто еще одна точка на "линии соприкосновения Сивохо", – возмутился он, делая отсылку к скандальным инициативам советника секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса.

В "ДНР" малышей заставили праздновать "день георгиевской ленты" Telegram-канал Алексея Голобуцкого

В то же время, отметил Голобуцкий, в "ЛНР" устроили показушное празднование "пятой годовщины опубликования закона о флаге "ЛНР". По этому поводу в Антрацитовском районе молодежь согнали на круглый стол "Пять лет под флагом "ЛНР", а в Краснодоне (переименован в Сорокино) студентов и школьников обязали участвовать в массовке на поднятии флага террористов на центральной площади города.

Кроме того, в Новосветловке школьников выстроили в "живой флаг", в Красном Луче (ныне Хрустальное) детей погнали на танцевальный флешмоб "Три цвета надежды", а все школы обязали провести классный час с чтением тематических стихов.

"В Лутугинском районе тоже лепили из живых школьников "живой флаг" и строили их на линейки, в Перевальском районе из школьников выстроили сердце с "флагом "ЛНР". В Кадиевке (которую в "ЛНР" до сих пор обзывают "Стаханов") просто гоняли школьников по городу с буклетами", – рассказал Голобуцкий.

Детей в "ЛНР" согнали на массовку в честь "дня флага" террористов Telegram-канал Алексея Голобуцкого

Его крайне обеспокоил тот факт, что абсолютно везде на временно оккупированных Россией территориях главный "объект воспитания" – дети и молодежь. Эксперт полагает, что для того, чтобы вернуть такое потерянное поколение после деоккупации, понадобится не менее 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

Кроме того, в Евпатории на оккупированном украинском полуострове детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

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