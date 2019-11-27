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29 ноября • обновлено в 12:21
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"Линии соприкосновения Сивохо": в сети показали, как "Л/ДНР" цинично используют детей

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В сети появились фото пропагандистских мероприятий, к которым террористы "Л/ДНР" приобщили детей. Так, они устроили в учебных заведениях "день георгиевской ленты" и "день флага "ЛНР".

Фотосвидетельства преступных действий оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Это донецкая школа №2, "урок гражданственности и духовности" в честь "дня георгиевской ленты" как "символа борьбы за единство "русского мира". Просто еще одна точка на "линии соприкосновения Сивохо", – возмутился он, делая отсылку к скандальным инициативам советника секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса.

В "ДНР" малышей заставили праздновать "день георгиевской ленты"

В "ДНР" малышей заставили праздновать "день георгиевской ленты"

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

В то же время, отметил Голобуцкий, в "ЛНР" устроили показушное празднование "пятой годовщины опубликования закона о флаге "ЛНР". По этому поводу в Антрацитовском районе молодежь согнали на круглый стол "Пять лет под флагом "ЛНР", а в Краснодоне (переименован в Сорокино) студентов и школьников обязали участвовать в массовке на поднятии флага террористов на центральной площади города.

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Кроме того, в Новосветловке школьников выстроили в "живой флаг", в Красном Луче (ныне Хрустальное) детей погнали на танцевальный флешмоб "Три цвета надежды", а все школы обязали провести классный час с чтением тематических стихов.

"В Лутугинском районе тоже лепили из живых школьников "живой флаг" и строили их на линейки, в Перевальском районе из школьников выстроили сердце с "флагом "ЛНР". В Кадиевке (которую в "ЛНР" до сих пор обзывают "Стаханов") просто гоняли школьников по городу с буклетами", – рассказал Голобуцкий.

Детей в "ЛНР" согнали на массовку в честь "дня флага" террористов

Детей в "ЛНР" согнали на массовку в честь "дня флага" террористов

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

Его крайне обеспокоил тот факт, что абсолютно везде на временно оккупированных Россией территориях главный "объект воспитания" – дети и молодежь. Эксперт полагает, что для того, чтобы вернуть такое потерянное поколение после деоккупации, понадобится не менее 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

Кроме того, в Евпатории на оккупированном украинском полуострове детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А после освобождения Украины от фашизма все дети будут носить на груди ленточки от ордена Славы! И конечно, во Львове (будет переименован во Владимир-на-Полтве) и Ивано-Франковске (будет переименован в Судоплатовск).
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"согнали", "пригнали", "заставили"... Хватит терминологию ваших методов применять к Донбассу. На фото радостные дети, родители которых остались верны себе, своему прошлому, своей крови и предкам. И не прогнулись под кроваво-грязную бaндepoвщину.
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4
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Кристина Стефанова, тупая совковая курица!!! Вспомни «радостньіе лица» в первомай на Крещатике,когда рванул Чернобьіль. Как тебе скажет мацьКВА,так тьі и будешь квакать!
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
Кристина Стефанова, счастливчики... Можно только позавидовать и обзавидоваться их будущему. Ах-ха-ха
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А могли бы сейчас стихи о ветеранах АТО писать или картинки из жизни украинских воинов рисовать, как свободные украинские школьники с непромытыми мозгами.
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