"Включить в состав "ЛНР": в сеть попал секретный указ террористов

В сети появился секретный указ главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

Его опубликовала волонтер Виктория Рудая в комментариях под постом своего коллеги Тима Залаткина. Она отметила, что документ является подлинным и это не фейк.

"Любые попытки Украины по ремонту моста и разминированию территории вблизи него считать актом агрессии против "ЛНР", – говорится в указе, датированном 8 августа 2019 года.

Секретный указ "ЛНР" Виктория Рудая

Кроме того, в нем "министру иностранных дел ЛНР" и представителю террористов в Минске поручили провести дополнительные переговоры с Россией по обеспечению дипломатического сопровождения скандального указа. Отмечается, что оккупация Станицы Луганской будет рассмотрена на заседании Трехсторонней группы 18 августа.

"ЛНР" "Информатор"

"Начальнику народной милиции "ЛНР" привести войска в полную боевую готовность. Провести всеобщую мобилизацию мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. "Министру государственной безопасности ЛНР" провести оперативно-разыскные мероприятия на территории пгт Станица Луганская по выявлению антиреспубликанских элементов и принять меры по их устранению", – отмечается в указе.

Также в конце документа требуется, чтобы все "главы" городских и районных администраций подготовили обращения к "Народному совету ЛНР" о включении Станицы Луганской в состав псевдореспублики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут свои войска.

24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

Позже в зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

Представители "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева устроили перепалку с украинской стороной, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская.

В СБУ появление переговорщиков от "ЛНР" на территории Станично-Луганского района с претензиями касательно линии разграничения назвали "сознательной провокацией" террористов.

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