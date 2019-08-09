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"Включить в состав "ЛНР": в сеть попал секретный указ террористов

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В сети появился секретный указ главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

Его опубликовала волонтер Виктория Рудая в комментариях под постом своего коллеги Тима Залаткина. Она отметила, что документ является подлинным и это не фейк.

"Любые попытки Украины по ремонту моста и разминированию территории вблизи него считать актом агрессии против "ЛНР", – говорится в указе, датированном 8 августа 2019 года.

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Секретный указ "ЛНР"

Секретный указ "ЛНР"

Виктория Рудая

Кроме того, в нем "министру иностранных дел ЛНР" и представителю террористов в Минске поручили провести дополнительные переговоры с Россией по обеспечению дипломатического сопровождения скандального указа. Отмечается, что оккупация Станицы Луганской будет рассмотрена на заседании Трехсторонней группы 18 августа.

"ЛНР"

"ЛНР"

"Информатор"

"Начальнику народной милиции "ЛНР" привести войска в полную боевую готовность. Провести всеобщую мобилизацию мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. "Министру государственной безопасности ЛНР" провести оперативно-разыскные мероприятия на территории пгт Станица Луганская по выявлению антиреспубликанских элементов и принять меры по их устранению", – отмечается в указе.

Также в конце документа требуется, чтобы все "главы" городских и районных администраций подготовили обращения к "Народному совету ЛНР" о включении Станицы Луганской в состав псевдореспублики.

"Включить в состав "ЛНР": в сеть попал секретный указ террористов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

  • Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут свои войска.

  • 24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

  • Позже в зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Секретный указ попал в сеть"??? Очередное дно (какое по счёту ) пробито.
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филипп филипыч
филипп филипыч
классический розжиг и стравливание
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Махов Макс
Махов Макс
Мацкву включите в Рынылы! Будет палезнея! Бгггггаааа
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