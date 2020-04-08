Одной из самых больших угроз для Украины, а также мира в целом является использование гибридных инструментов ведения войны.

Такое мнение высказала генерал-майор Службы безопасности Украины, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина в интервью LB.ua. Она ответила на вопрос о том, какими проектам занимается в ходе работы.

"Одной из самых серьезных угроз для Украины и мира является использование гибридных инструментов ведения войны. Мне больше нравится слово "неконвенционных", ведь именно благодаря использованию пробелов в международном законодательстве агрессорам удается избежать ответственности", – подчеркнула Лапутина.

В СБУ назвали одну из наибольших угроз для Украины. Иллюстрация ТСН

"В нашем Департаменте я работаю над противодействием гибридным угрозам – над тем, чтобы минимизировать влияние через соцсети и Интернет на сознание граждан", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что не достигнув результата военными методами, РФ сделала ставку на гибридную агрессию и пытается "изнутри" оккупировать Украину.

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