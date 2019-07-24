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В России задержали судно с украинцами на борту: что известно

4.2т Читать материал на украинском

В порту города Ейск на Кубани (Россия) задержали судно под флагом Молдовы, на борту которого находились 14 граждан Украины.

Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, пишет ТАСС. Троих украинцев 23 июля отпустили, остальные же вынуждены оставаться в РФ.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", – рассказала она, добавив, что вопрос отправки домой 11 моряков пока не решен.

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Судно Lizori

Судно Lizori

ТАСС

По данным Российского профессионального союза моряков, судно Lizori было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По расчетам Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности составляла $11,23 тыс.

Председатель городской организации Российского профсоюза моряков Николай Кенебас уточнил, что вопрос задолженности был снят и моряки не имеют никаких претензий, однако судно смогут отпустить только тогда, когда будут исправлены все неполадки.

Отмечается, что корабль принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Северной Корее задержали судно с рыбаками из России за нарушение границы.

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Николаев Олег
Николаев Олег
Бытовая тема, решат, таких историй было сотни до этого. Но вот что я не понял: как украинское судно может быть под флагом Молдовы? У Молдовы нет выхода к морю ВООБЩЕ!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Сало Уронили, это смешно, типа как морской порт в Каневе Киевской области, который имеет сообщением с мировым океаном посредством реки Днепр.
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1
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Сало Уронили
Сало Уронили
Николаев Олег, В марте 2009 года на базе портового комплекса Джюрджюлешть был открыт первый в стране морской порт. Первым морским маршрутом стала линия до Стамбула, по которому отправилось в путь пассажирское судно «Принцесса Елена». Таким образом, Молдова через реку Дунай получила выход к морским просторам и может установить прямое сообщение со всеми прибрежными странами черноморского региона.
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Сало Уронили
Сало Уронили
отправки домой остальных членов экипажа решается и обозовский комент:что вопрос отправки домой 11 моряков пока не решен.для кастрюль пишите?
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Сало Уронили
Сало Уронили
не отпустили,а отправили домой.разницу улавливаете .манипуляторы.
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