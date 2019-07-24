В России задержали судно с украинцами на борту: что известно

В порту города Ейск на Кубани (Россия) задержали судно под флагом Молдовы, на борту которого находились 14 граждан Украины.

Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, пишет ТАСС. Троих украинцев 23 июля отпустили, остальные же вынуждены оставаться в РФ.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", – рассказала она, добавив, что вопрос отправки домой 11 моряков пока не решен.

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Судно Lizori ТАСС

По данным Российского профессионального союза моряков, судно Lizori было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По расчетам Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности составляла $11,23 тыс.

Председатель городской организации Российского профсоюза моряков Николай Кенебас уточнил, что вопрос задолженности был снят и моряки не имеют никаких претензий, однако судно смогут отпустить только тогда, когда будут исправлены все неполадки.

Отмечается, что корабль принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Северной Корее задержали судно с рыбаками из России за нарушение границы.

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