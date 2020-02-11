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11 февраля • обновлено в 21:35
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В России задержали "черного Ленина" из "ДНР"

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В Архангельской области России задержали террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин".

Его арестовали якобы по запросу Украины, сообщает российское издание Regnum со ссылкой на члена "Коммунистической партия Российской Федерации" Дмитрия Сараева.

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По его словам, террориста задержали около 19:30 в селе Яренск, куда тот приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес. Туда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы.

Террорист "ДНР" Бенес Айо

Террорист "ДНР" Бенес Айо

Скриншот

Сараев отметил, что задержанному грозит депортация в Украину.

Как писал OBOZREVATEL ранее, террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "черным Лениным", выступил с претензиями к России.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Архангельск
Тег
террористы "ДНР"
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