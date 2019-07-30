В России внезапно отказались от арестованного в Украине танкера

В Кремле прокомментировали арест, который Украина наложила на задержанный СБУ танкер РФ Neyma, блокировавший корабли ВМС, захваченные в Черном море.

Так, на произошедшее отреагировали в МИД РФ. Замглавы ведомства Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией вокруг танкера, но оспаривать решение об аресте судна должен его собственник.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция", – сказал он в эфире Коммерсант FM.

В России внезапно отказались от арестованного танкера

В Госдуме же призвали к активным действиям в ответ. "Это грубое нарушение норм международного права. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН", – цитирует RT депутата Юрия Швыткина.

По его мнению, подобные действия не способствуют "установлению конструктивных отношений между Москвой и Киевом".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев же заявил, что задержание танкера следует серьезно расследовать.

"Здесь, скажем так, не только и не столько политика. Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов. Необходимо разобрать эту историю с максимально возможным российским участием", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в NIKA SPIRIT.

В России гневно отреагировали на задержание их судна NEYMA.

Моряков с российского танкера отпустили на свободу. Все они вернулись в Россию. Их самолет приземлился в аэропорту "Домодедово" утром 26 июля.

Капитан судна рассказал, что не является свидетелем инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда были захвачены украинские моряки. Он также добавил, что экипаж не намерен являться на допрос по требованию Украины.

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