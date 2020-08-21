В Ривному медики оставили мертвую женщину в подъезде

В Ривному женщина скончалась в карете скорой помощи, однако медики вынесли ее тело и оставили в подъезде из-за подозрения на коронавирус.

К врачам обратился ее сын, заподозрив инсульт из-за несвязной речи и "стянутого" лица, сказано в сюжете "Вікна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

После того, как женщина умерла, ее вынесли, однако занести тело в квартиру родным также не позволили. Позже в морге после теста установили, что COVID-19 у нее не было.

Сын умершей обратился в полицию, но там стали на сторону медиков, заявив, что с подозрением на коронавирус ее не должны были забирать без специальной защитной одежды.

Заместитель главврача Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич журналистам заявил: "когда случается смерть, то это уже субъект не медицинской бригады, это субъект полиции".

Однако родные женщины готовят иск в суд и будут требовать установить, правомерно ли поступили врачи, оставив пенсионерку в подъезде.

Внимание, кадры 18+

В Ривному медики отказались забрать тело умершей женщины Скриншот из видео

В Ривному медики отказались забрать тело умершей женщины Скриншот из видео

В Ривному медики отказались забрать тело умершей женщины Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, против медработников одной из больниц Винницы начато уголовное расследование по факту смерти 16-летней пациентки.

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