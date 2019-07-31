В реке Прикарпатья заметили огромную статую "Божьей Матери": появилось видео

В сети появилось видео неизвестной статуи, которая находилась в воде посреди реки Лимница на Ивано- Франковщине.

Так, на своей странице в Facebook 31 июля местный житель Олег Ярема опубликовал ролик, показав, как из потока воды виднеются голова и плечи серой статуи женщины. Кадры были сняты в селе Добровляны Калушского района.

Он заявил, что это скульптура Божьей Матери, однако на самом деле, как пишет mi100.info, это Берегиня, символ жизни и плодородия, в восточнославянской языческой мифологии – богиня холмов, речных побережий.

Скрин видео

Скрин видео

Раньше она стояла у школы в Добровлянах. Позже, когда уже была в ужасном состоянии (скульптуре 50-60 лет), ее решили выбросить на помойку.

После сильных наводнений статую вынесло в реку, и сначала она просто лежала в воде. Однако, кто ее поднял и зафиксировал камнями вертикально посреди потока.

Журналисты добавили, что сейчас Берегиню вынесли и установили на берегу реки Лимница (неподалеку "Хижины").

mi100.info

mi100.info

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мексиканском городе Акапулько статуя Христа в четвертый раз за год "заплакала кровью", что напугало местных жителей.

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