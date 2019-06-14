В Раду от Медведчука идет сепаратист, который организовывал "ЛНР". Фото

В Луганской области скандальный кандидат в депутаты Верховной Рады Владимир Струк совершил подкуп избирателей.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Спирин, который опубликовал фото подкупа.

"Владимир Струк сейчас идет в депутаты по 113 округу, север Луганщины. Струк известен тем, что в 2014 году вооружал боевиков "ЛНР" и участвовал в заседании 5 мая, на нем огласили о проведении референдума и передачи власти Валерию Болотову", – написал он.

Спирин отметил, что Струк идет самовыдвиженцем, но при этом использует символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За життя". По словам журналиста, политик подобной агитацией уже занимался в 2012 году, когда шел в депутаты от "Партии регионов".

Отмечается, что Струк в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Он активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Владимир Струк

Владимир Струк

Владимир Струк

Добавим, что ранее Служба безопасности в ответе юристу Маси Найему указала, что Струк все еще не получил подозрение по делу, которое тянется несколько лет и касается его причастности к сепаратистским процессам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

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