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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости расследований

В Раду от Медведчука идет сепаратист, который организовывал "ЛНР". Фото

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В Луганской области скандальный кандидат в депутаты Верховной Рады Владимир Струк совершил подкуп избирателей.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Спирин, который опубликовал фото подкупа.

"Владимир Струк сейчас идет в депутаты по 113 округу, север Луганщины. Струк известен тем, что в 2014 году вооружал боевиков "ЛНР" и участвовал в заседании 5 мая, на нем огласили о проведении референдума и передачи власти Валерию Болотову", – написал он.

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Спирин отметил, что Струк идет самовыдвиженцем, но при этом использует символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За життя". По словам журналиста, политик подобной агитацией уже занимался в 2012 году, когда шел в депутаты от "Партии регионов".

Отмечается, что Струк в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Он активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Владимир Струк

Владимир Струк

Владимир Струк

Владимир Струк

Владимир Струк

Владимир Струк

Добавим, что ранее Служба безопасности в ответе юристу Маси Найему указала, что Струк все еще не получил подозрение по делу, которое тянется несколько лет и касается его причастности к сепаратистским процессам.

В Раду от Медведчука идет сепаратист, который организовывал "ЛНР". Фото
В Раду от Медведчука идет сепаратист, который организовывал "ЛНР". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир СтрукВиктор Медведчук
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ЛНРреферендумсепаратист
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОСТАВАЙСЯ ДЯДЬКА С НАМИ, БУДИШ НАШИ КАРОЛЕМ!!!
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