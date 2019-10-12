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12 октября • обновлено в 16:49
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В "Артеке" внезапно погиб ребенок из России

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В детском лагере "Артек", который расположен в оккупированном Россией Крыму, погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик.

Об этом сообщает "РИА Новости". По данным издания, мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония".

В "Артеке" внезапно погиб ребенок из России

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"11 октября из лагеря "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребёнок скончался", — сообщили в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках производства прошла выемка медицинской документации.

Также назначены все необходимые экспертизы, допрошено руководство "Артека" и его сотрудники. В дальнейшем будут изучены условия содержания ребёнка в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, комплексу причин, которые привели к гибели.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как здании корпуса "Артека", где отдыхали дети, прогремел взрыв.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тут ниже пара скота с расеи на костях пляшет! Вот истинное рыло тварей расейских! Вот это и есть рюские. Негодяи, которым любой повод раскрыть пасть и врать! Вот оно - русское сообщество негодяев!
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
В Артеке теперь офигенно, через какое-то время после того, как Крым вернулся. И кстати, в отрядах много детишек из других стран, Испании, США. Что касается умершего мальчика, это печально. Вообще пневмония на ногах - это опасная штука.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ковалёв Иван, животное - хватит врать! Ты, скот паскудный - на костях пляшешь! Ох ты и тварь, расеянин! Шоб ты здох, су.ка расейская!
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
От заболеваний умирают, а не погибают
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Lisitsin Vitalii, пшло, падло расейское!
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