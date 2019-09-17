В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами: первые фото

На автомагистрали А4 возле села Ружа Подкарпатского воеводства (Польша) в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами. Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал.
Авария произошла на участке Тарнув – Дембица, написало издание RMF24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В транспортном средстве было девять человек. Все они вышли из автобуса самостоятельно.
В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами
RMF24
Пока не известно, что послужило причиной ДТП.
В Польше в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами
RMF24
Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал
RMF24
Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильевском районе Запорожской области 28 июня произошло смертельное ДТП с туристами.
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