В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами: первые фото

На автомагистрали А4 возле села Ружа Подкарпатского воеводства (Польша) в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами. Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал.

Авария произошла на участке Тарнув – Дембица, написало издание RMF24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В транспортном средстве было девять человек. Все они вышли из автобуса самостоятельно.

В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами RMF24

Пока не известно, что послужило причиной ДТП.

В Польше в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами RMF24

Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал RMF24

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильевском районе Запорожской области 28 июня произошло смертельное ДТП с туристами.

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