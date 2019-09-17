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17 сентября • обновлено в 11:39
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В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами: первые фото

1.2т Читать материал на украинском

На автомагистрали А4 возле села Ружа Подкарпатского воеводства (Польша) в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами. Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал.

Авария произошла на участке Тарнув – Дембица, написало издание RMF24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В транспортном средстве было девять человек. Все они вышли из автобуса самостоятельно.

В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами

В Польше в ДТП попал украинский автобус с пассажирами

RMF24

Пока не известно, что послужило причиной ДТП.

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В Польше в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами

В Польше в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами

RMF24

Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал

Он врезался в барьерное ограждение, а затем упал

RMF24

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильевском районе Запорожской области 28 июня произошло смертельное ДТП с туристами.

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Место
Польша
Теги
ДТП авария
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