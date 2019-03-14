В ответе НАБУ и САП: Луценко сделал заявление по скандалу с коррупцией в оборонке

Исключительно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура может дать оценку коррупционной деятельности высшего руководства оборонной сферы Украины.
Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он подчеркнул, что подобный вопрос не является компетенцией ГПУ.
"Моя проблема в том, что моя должность так называется — генеральный прокурор. Люди считают, что я имею возможность привлекать к уголовной ответственности по любому преступлению. С 2016 года это не так", — сказал Луценко.
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Как отметил он, согласно законодательству, любая коррупционная оборудка чиновника "категории А" — от мэра города и выше — является исключительной монополией НАБУ.
Кроме того, и генпрокурору, и президенту запрещено вмешиваться в деятельность любого силового органа, в том числе и НАБУ.
В то же время он обратил внимание на то, что вокруг оборонпрома только ГПУ расследует 480 производств, касающихся мошенничества и неуплаты налогов.
По результатам расследования подозрения о неуплате налогов были предъявлены руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе и его бизнес-партнеру Виталию Жукову.
При этом Луценко не исключает, что подобные подозрения получат и другие предполагаемые соучастники, в частности, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
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Как известно, 11 марта вышла завершающая часть расследования журналистов, в котором они утверждают, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Как выяснилось, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
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