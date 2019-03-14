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В ответе НАБУ и САП: Луценко сделал заявление по скандалу с коррупцией в оборонке

1.1тЧитать материал на украинском

Исключительно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура может дать оценку коррупционной деятельности высшего руководства оборонной сферы Украины.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он подчеркнул, что подобный вопрос не является компетенцией ГПУ.

"Моя проблема в том, что моя должность так называется — генеральный прокурор. Люди считают, что я имею возможность привлекать к уголовной ответственности по любому преступлению. С 2016 года это не так", — сказал Луценко.

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В ответе НАБУ и САП: Луценко сделал заявление по скандалу в оборонке

Скрин видеотрансляции

Как отметил он, согласно законодательству, любая коррупционная оборудка чиновника "категории А" — от мэра города и выше — является исключительной монополией НАБУ.

Кроме того, и генпрокурору, и президенту запрещено вмешиваться в деятельность любого силового органа, в том числе и НАБУ.

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В то же время он обратил внимание на то, что вокруг оборонпрома только ГПУ расследует 480 производств, касающихся мошенничества и неуплаты налогов.

По результатам расследования подозрения о неуплате налогов были предъявлены руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе и его бизнес-партнеру Виталию Жукову.

При этом Луценко не исключает, что подобные подозрения получат и другие предполагаемые соучастники, в частности, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

В ответе НАБУ и САП: Луценко сделал заявление по скандалу в оборонке

Скрин видеотрансляции

Как известно, 11 марта вышла завершающая часть расследования журналистов, в котором они утверждают, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Продажного Югу на гилляку!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"А у Луценко морда валенком, валенком, валенком... " :-)))
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